Kritikk mot Saudi-Arabia mot tvangsflytting av over en halv million innbyggere

– Omfattende riving av boligområder og tvangsflytting av mange utlendinger som kastes ut uten forvarsel eller kompensasjon er en del av Saudi-Arabias «Vision 2030», skriver Amnesty International i en pressemelding.

– Dette er i strid med menneskerettighetene og diskriminerer utlendinger, sier Amnesty og ber myndighetene stanse programmet.

Menneskerettsorganisasjonen henviser til planer i Jeddah, der rivingsplanene berører 558.000 innbyggere. Nesten halvparten av dem er utlendinger. Rivingsarbeidet startet i oktober i fjor og pågår fortsatt.

Det omfattende prosjektet i havnebyen Jeddah er en del av kronprins Mohammed bin Salmans visjon for Saudi-Arabia. Kronprinsen er i realiteten landets leder.

Amnesty er bekymret for den fasaden landet presenterer for å få omverdenen til å tro at landet beveger seg i en mer progressiv retning.

– Bak den skinnende overflaten Saudi-Arabia viser fram, ligger skrekkelige historier om overgrep og krenkelser av grunnleggende rettigheter. Verden lar seg ikke lure av falske og villedende fanfarer, skriver organisasjonen.