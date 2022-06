Saudi-Arabias kronprins besøker Tyrkia

Forholdet mellom de to landene har vært anstrengt siden Khashoggi ble drept og partert i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018. Drapet skal ha vært bestilt av den mektige kronprinsen.

Mens besøket er et skritt på veien ut av isolasjon for kronprinsen, er det en fornyet forbindelse med Saudi-Arabia viktig for økonomi og handel for Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan.

– Dette er kanskje det viktigste besøket fra en utenlandsk leder til Ankara på nesten et tiår, sier Tyrkia-spesialist Soner Cagaptay i Washington Institute.