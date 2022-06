Bilder fra provinsen Paktika viser ofre for katastrofen som bæres inn i helikoptre. Lokale innbyggere leter gjennom restene av sammenraste bygninger.

Tallene på antall døde og skadde har steget etter hvert som letemannskaper onsdag har nådd fram til avsidesliggende landsbyer. Kilder i Afghanistans departement for krisehåndtering sier minst 950 mennesker er døde, og over 600 skadd.

Sharafuddin Muslim, viseminister for krisehåndtering, oppgir tallet 920 døde.

Litt tidligere kunngjorde Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, at 300 sivile var omkommet.

Ber om hjelp

– Et alvorlig jordskjelv rystet fire distrikter i Paktika-provinsen. Flere hundre av våre landsmenn omkom eller ble skadd, og flere titalls hus ble ødelagt, skriver Bilal Karimi, også han en talsmann for Taliban-myndighetene, på Twitter.

– Vi oppfordrer alle hjelpeorganisasjoner til å sende team til området umiddelbart for å forhindre en ytterligere katastrofe, legger han til.

Mange internasjonale hjelpeorganisasjoner har imidlertid forlatt Afghanistan etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet og Taliban grep makten i fjor.

Jordskjelvet hadde en styrke på 5,9, ifølge US Geological Survey. Episenteret var 46 kilometer sørvest for byen Khost.

Lokal hjelpeinnsats

Direktøren for nyhetsbyrået Bakhtar skriver på Twitter at om lag 90 hus er ødelagt og at mange mennesker kan ligge under bygningsrestene.

Yaqub Manzor, en stammeleder i Paktika, forteller at lokale innbyggere er i full gang med hjelpeinnsatsen.

– Det lokale markedet er stengt, og alle sammen har skyndet seg til de berørte områdene, sier han på telefon til nyhetsbyrået AFP.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) uttrykker medfølelse med ofrene og understreker behovet for humanitær hjelp.

– Det afghanske folk har hatt det vanskelig det siste året. Denne katastrofen blir en ny byrde, skriver hun på Twitter.

Pakistan berørt

Også deler av Pakistan ble berørt av skjelvet natt til onsdag, ifølge Reuters. Det rammet områder som er tett befolket.

I Pakistan kunne skjelvet merkes både i hovedstaden Islamabad og den østlige Punjab-provinsen. Ifølge det pakistanske meteorologiske instituttet hadde jordskjelvet en styrke på 6,1.

Også i India var rystelsene merkbare, opplyser det europeiske seismologiske byrået EMSC. Det bor over hundre millioner mennesker i områdene der folk merket skjelvet i de tre landene.

Afghanistan blir forholdsvis ofte rammet av jordskjelv, særlig i fjellkjeden Hindu Kush, som ligger der to deler av jordskorpa møtes.