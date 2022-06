Italias utenriksminister danner nytt parti

– I dag forlater jeg og mange andre kolleger Femstjernersbevegelsen. Vi forlater det som ikke lenger vil være parlamentets største parti, sa 35-åringen tirsdag kveld.

Utenriksministeren ønsker å danne det nye partiet Sammen for fremtiden, melder italienske medier. Med seg ventes han å ta 60 parlamentarikere fra M5S, som har vært største parti i det italienske parlamentet siden 2018.

Di Maio og Femstjernersbevegelsens leder Giuseppe Conte har vært uenige om våpenleveranser til Ukraina og en rekke andre saker. Conte vil ha stans i våpenleveransene og ønsker at krisen skal løses på diplomatisk vis, mens Di Maio stiller seg bak den partiuavhengige statsministeren Mario Draghis linje.

Selv var Di Maio leder for M5S i nesten tre år fram til 2020. Conte tok over styringen i populistpartiet i januar 2021, etter at han hadde gått av som statsminister.