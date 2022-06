Johnson advarer mot å gi etter for Moskva

Storbritannia skal holde fast ved sin støtte til Ukraina, uttalte Boris Johnson på et regjeringsmøte i London tirsdag. Der lovet han å sørge for at verdenssamfunnet fortsetter å levere politisk, militær og økonomisk støtte til Ukraina, skriver The Guardian.

Johnson advarer om det han omtaler som «økende tretthet» knyttet til krigen.

– Statsministerens bekymring er at dette ikke er det alle tenker mest på nå, som følge av de større globale utfordringene vi står overfor, ikke minst når det gjelder inflasjon verden rundt, sier en ikke navngitt talsmann for statsministeren, som siterer Johnson fra regjeringsmøtet.

På møtet sa også Johnson at «vi må ikke la noen tro at det å gi innrømmelser til Putin vil føre til noe annet enn katastrofe», ifølge talsmannen.

Å gi innrømmelser til president Vladimir Putin «vil kunne bli oppfattet som en belønning for Russlands uberettigede aggresjon» og «vil kunne styrke ikke bare Russland, men også landets allierte og påvirke på Storbritannias sikkerhet og vår økonomi», sier Johnson ifølge talsmannen.