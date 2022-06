Hovedstaden Aten vil antakeligvis bli hardest rammet av hetebølgen, varsler værtjenesten Meteo.

Værtjenesten har utviklet en app som viser med farger hvilke områder som vil oppleve de varmeste temperaturene. Det mørkerøde stadiet indikerer ekstreme temperaturer som utgjør «en alvorlig trussel mot helsen».

Eksperter har advart at de høye temperaturene er helseskadelig ikke bare for barn og eldre. Kroppen er ikke i stand til å restituere under søvn under slike høye temperaturer, opplyser de.

Personer som er i Hellas under hetebølgen, rådes til å bruke lette klær, drikke vann og unngå alkohol. Jogging er heller ikke anbefalt.

Brannvesenet har advart om økt skogbrannfare.