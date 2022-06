Kyiv: Avansert tysk artilleri på plass i Ukraina

– Panzerhaubitze 2000 er endelig del av 155 mm howitzerarsenalet til det ukrainske artilleriet, sier forsvarsminister Oleksij Reznikov i sosiale medier tirsdag.

Han takker Tysklands forsvarsminister Christine Lambrecht for bidraget i krigen mot Russland.

Lambrecht kunngjorde i begynnelsen av mai at Tyskland ville gi de sju selvdrevne haubitsene til Ukraina. Panzerhaubitze 2000 er et artillerisystem som omfatter en kanon montert på et panservognlignende kjøretøy.

Med standard ammunisjon kan prosjektiler fra disse haubitsene treffe mål opptil 30 kilometer unna. Med tilpasset ammunisjon er opptil 40 kilometer mulig, ifølge det tyske militæret.