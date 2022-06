Tirsdag formiddag, fire måneder etter at styrkene dundret inn i landet, ruller også russisk TV inn i deler av Ukraina. Ifølge russiske myndigheter har Moskva koblet på og gjort russiske TV-kanaler tilgjengelige i Kherson-regionen i sørlige Ukraina, skriver Euronews.

Kherson fylke grenser til allerede okkuperte Krim, og ligger midt i mellom Odessa og hardt rammede Mariupol. Området falt under russisk okkupasjon tidlig i krigens forløp. Allerede 2. mars falt byen.

En million russiske TV-stuer

Siden har Russland introdusert rubler som valuta i området, og russiske pass blir utdelt til dem som takker ja. Tirsdag kunne også det russiske språk høres fra de ukrainske TV-ene i stuene i Kherson.

Ifølge russiske styrker kan om lag en million innbyggere nå se på russisk TV gratis, men russifiseringen av området får lunken mottakelse.

Søndag holdt russiske styrker en feiring i sentrum av Kherson, for å markere Russland-dagen som var 12. juni. Ifølge ukrainske myndigheter var det få ukrainere som møtte opp på feiringen. I nabobyen Zaporizjzja har Moskva satt en liten regjeringen og heist et russisk flagg. Byen har vært mye omtalt på grunn av Zaporizjzja-kraftverket, Europas største atomkraftverk. Det er for tiden under russisk styre, og ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) jobber de ukrainske ansatte «under enormt press».

(Saken fortsetter under bildet).

En ukrainsk kvinne står iført det ukrainske flagget i okkuperte Kherson. Få meter unna henne står de russiske soldatene. Foto: Olexandr Chornyi / AP/NTB

– Vi er kommet for å bli

Den russisk-styrte regjeringen i området delte nylig en video hvor de gratulerte ukrainere som tok imot sine nye russiske pass.

– Russland er kommet for å bli, og vi har ikke tenkt å dra noe sted, skal de russiske myndighetene ha sagt i videoen, ifølge Euronews.

Vladimir Putin har signert og iverksatt et særskilt tiltak for innbyggere i Kherson og Zaporizjzja, som gjør det raskere og enklere for dem å oppnå russisk statsborgerskap og pass. Det ferskeste steget i russifiseringen av de okkuperte områdene er utrullingen av russisk TV.