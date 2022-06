Natur-toppmøte flyttet til Canada

Det opplyser flere miljøorganisasjoner, samt kilder som nyhetsbyrået AFP har snakket med.

– Vi er midt i en akutt naturkrise og har ingen tid å miste. Vi kan ikke tillate oss ytterlige forsinkelser. Derfor er det fornuftig å flytte Cop 15 fra Kunming i Kina til Montreal i Canada, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

I mars i år skrev New Scientist at naturtoppmøtet Cop 15 var i ferd med å bli utsatt for fjerde gang. Den nye planen på dette tidspunktet var å holde det i august i Kunming.

Nå ligger det i stedet an til at konferansen går av stabelen i Montreal i begynnelsen av desember. Begrunnelsen for flere av de tidligere utsettelsene har vært koronapandemien.

På møtet skal det etter planen vedtas et såkalt rammeverk for globalt biologisk mangfold. Samtaler som skal legge et grunnlag for konferansen, holdes denne uken i Kenyas hovedstad Nairobi.

I 2019 advarte FNs naturpanel om at opptil 1 million arter kan bli truet av utryddelse.

I tillegg er bestandene av mange arter blitt drastisk redusert. Forskere har anslått at den samlede vekten av alle ville pattedyr har falt med over 80 prosent, som følge av menneskelig aktivitet.