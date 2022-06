Nato hadde opprinnelig som mål at spørsmålet om finsk og svensk Nato-medlemskap skulle avklares før toppmøtet i Madrid neste uke. Tyrkia satte seg på bakbeina, og det pågår nå forhandlinger mellom Tyrkia, Sverige og Nato.

Niinistö sier at det ikke er gjort store fremskritt i samtalene så langt, men at det er positivt at de har startet.