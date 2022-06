Samtidig kommer det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova med en klar advarsel til Litauen, som har blokkert godstrafikk til den russiske enklaven.

– De må forstå konsekvensene av dette, og dessverre kommer det til å bli konsekvenser, sier Zakharova ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Hun kaller Litauens avgjørelse for aggressiv fiendtlighet. RIA skriver også at Patrusjev skal møte regionale myndigheter for å diskutere sikkerhetssituasjonen. Møtet var planlagt før Litauens blokade, skriver det statlige nyhetsbyrået.

Litauen har blokkert jernbanetransporten mellom Russland og østersjøenklaven Kaliningrad.