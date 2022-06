Det er flymekanikerne i SAS som er tilknyttet det danske fagforbundet Dansk Metal som nå har varslet streik fra 5. juli.

SAS-pilotene har varslet streik fra 29. juni hvis ikke meklingen fører fram. SAS-pilotene ber om bedre lønn og arbeidsvilkår.

Dansk Metal sier at konflikten er eskalert ettersom SAS parallelt med forhandlingene har opprettet to bemanningsbyråer for datterselskapene SAS Connect og SAS Link.