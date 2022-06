Ny måned med nedtur i svensk økonomi

Det er den økte inflasjonen som fortsetter å påvirke svensk handel negativt, både i kundeleddet og i form av økte innkjøpskostnader.

Svensk Handels tall viser at netthandelen synker med 4,5 enheter på skalaen til et nytt bunnivå.

– Netthandelens svake framtidstro handler både om at man sammenligner seg med rekordåret 2021 og at forbrukerne generelt tvinges til å holde igjen på pengebruken. Det hjelper heller ikke at den fysiske handelen har kommet i gang igjen etter mer enn to år med pandemi, sier Sofia Larsen i Svensk Handel.