Scholz: Putin frykter demokrati

Scholz' uttalelse er svar på et spørsmål fra avisen Münchner Merkur. Avisen har spurt ham om han tror Putin kan komme til å godta at Ukraina knytter seg tettere til EU.

– Den russiske presidenten må godta at det er et samfunn med lovbaserte demokratier i nabolaget hans og som vokser stadig tettere sammen. Han frykter opplagt at demokratiets gnist skal spre seg til landet hans, sier Scholz.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova avviser uttalelsene fra Scholz, skriver The Guardian.

– Tyske gnister har spredt seg til oss et par ganger. Vi vil ikke tillate noen flere branner, sier hun.