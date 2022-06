Guvernør: Kun Azot-fabrikken i Sievjerodonetsk er under ukrainsk kontroll

Kjemikaliefabrikken Azot er det eneste stedet i byen som ennå ikke er tatt av russiske styrker, skriver Luhansks ukrainske guvernør Serhij Hajdaj på Telegram.

Landsbyer nær den tungt beleirede byen Sievjerodonetsk er også under konstante angrep, opplyser han.

Rundt 300 sivile har søkt tilflukt i Azot-fabrikken, ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk, men situasjonen endres hele tiden.

Hvis de som har søkt tilflukt i anlegget ønsker å evakueres, skal myndighetene forsøke å etablere trygge evakueringsveier, opplyser Veresjtsjuk.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at 20 ukrainske sivile fikk forlate fabrikken mandag via en utvei som ikke er under ukrainsk kontroll. Russiskstøttede separatister i Luhansk anklager Ukraina for å hindre sivile evakueringer fra regionen, ifølge Interfax.