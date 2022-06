I forrige uke ble det kjent at de to amerikanerne Alexander Drueke og Andy Huynh skal ha blitt tatt til fange av russiske soldater. En russisk statlig TV-kanal har vist en video av de to soldatene i fangenskap i sosiale medier.

Det er de første amerikanske ekssoldatene som blir tatt av fange av de russiske styrkene.

Nå går Kreml-talsmann Dmitrij Peskov langt i å antyde at de to amirkanerne ikke vil bli møtt med nåde i Russland.

– Genèvekonvensjonen gjelder ikke for dem

– En ting er helt klart: De begikk forbrytelser. De er ikke soldater i de ukrainske styrkene, så Genèvekonvensjonen gjelder ikke for dem, sier Russlands president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov mandag.

Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

Ifølge Peskov skal amerikanerne ha skutt mot russiske soldater da de kjempet på ukrainsk side.

Ble tatt i kamp

Ifølge en kollega av de to amerikanske ekssoldatene skal de ha blitt tatt til fange under en kamp torsdag 9. juni i landsbyen Izbytske, som ligger i nærheten av Kharkiv.

I sammenstøtene skjøt en stridsvogn mot de to mennene, men verken levninger eller utstyr etter dem ble funnet etterpå. Senere så kollegaen en melding på en russisk Telegram-kanal der det het at to amerikanere hadde blitt tatt i nærheten av Kharkiv.

Drueke vervet seg etter terrorangrepene 11. september 2011, og har tjenestegjort i Irak. Huynh har tjenestegjort i marinen i fire år, men hadde ikke vært i strid før krigen.