Belgia har returnert tanna til drept kongolesisk leder

Tanna ble overrakt Lumumbas familie I Egmont-palasset mandag.

Lumumba var den første demokratisk valgte lederen i Kongo etter at landet ble uavhengig fra belgisk styre i 1960. Han ble avsatt etter få måneder og deretter likvidert av separatister og belgiske leiesoldater i 1961, 35 år gammel.

Tanna var plassert i en liten blå boks, og seremonien ble direkteoverført på TV. Handlingen var ment som en symbolsk gjenoppretting av den uretten som ble begått mot Kongo under belgisk kolonistyre og med drapet på Lumumba.

Tanna skal nå flys til Kongo, der Lumumba regnes som en helt som kjempet mot den belgiske kolonimakten.

Fra 27. til 30. juni holdes det en tre dagers sørgeperiode i forbindelse med Lumumbas begravelse, som sammenfaller med 62. årsdagen for landets uavhengighet. Kroppen til Lumumba ble oppløst i syre og aldri funnet, men tanna ble beholdt av en av drapsmennene, en belgisk politimann, som en trofé. I 2016 ble tanna beslaglagt av belgiske myndigheter fra datteren til politimannen etter at Lumumbas familie gikk til retten for å få tanna.

Lumumbas sønn Roland holdt fredag en pressekonferanse i Brussel der han sa at familien nå endelig kan slutte å sørge.