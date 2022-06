EUs utenrikssjef mener Russland begår krigsforbrytelse ved å hindre korneksport

– Det er ikke til å tro at millioner av tonn med hvete fortsatt er blokkert i Ukraina mens folk andre steder i verden lider av sult. Dette er en virkelig krigsforbrytelse, sa Borrell under EUs utenriksministermøte i Brussel mandag.

Han sa også at Russland kommer til å bli holdt ansvarlig hvis landet fortsetter å blokkere korn fra Ukraina.

Hvis verdenssamfunnet ikke finner en måte å få kornet ut på, enten via Svartehavet eller andre ruter, er det stor risiko for matmangel, sultkatastrofer og politisk ustabilitet i en rekke fattige land.

Russland blokkerer all skipstrafikk fra de ukrainske havnene langs Svartehavet, og har foreslått at kornet i stedet skipes ut fra den okkuperte og istykkerbombede havnebyen Mariupol.

Russiske myndigheter avviser at de har skylden for at kornet ikke kommer ut. President Vladimir Putin hevder det er Vesten som vil måtte bære eventuelle sultkatastrofer på sin samvittighet.

EU jobber med å finne alternative ruter for å frakte kornet ut av Ukraina, men dette vil trolig ta tid. Dermed er det risiko for at kornet blir ødelagt før det kan fraktes ut.

FN har forsøkt å megle fram en avtale mellom Ukraina, Russland og Tyrkia for å få på plass en trygg skipskorridor fra Ukraina, men forhandlingene har så langt ikke lyktes.