Australias statsminister vil ikke offentlig støtte Assange

Det har vært økende press på den australske regjeringen og krav om at den må gripe inn etter at Storbritannias regjering i forrige uke besluttet at Assange skal utleveres til USA der han er siktet for spionasje. Assange er australsk statsborger.

Blant dem som har hatt håp om at Albanese skulle ta affære, er Assanges kone Stella Morris. Sosialdemokraten Albanese tok for bare en måned siden over etter konservative Scott Morrison.

Albanese vil ikke si om han har vært i kontakt med USAs president Joe Biden om saken.

– Noen mener det på en eller annen måte gjør saker viktigere hvis man skriver om dem med store bokstaver og utropstegn på Twitter. Men sånn er det ikke. Jeg har til hensikt å lede en regjering som arbeider diplomatisk og på ordentlig vis med våre partnere, sier Albanese.

Både justisminister Mark Dreyfus og utenriksminister Penny Wong mener Assange-saken har pågått for lenge og bør avsluttes. Men de har ikke sagt klart at USA bør droppe saken.

Bob Carr, som var utenriksminister sist Labor hadde makten, skriver i Sydney Morning Herald mandag at en australsk appell om å droppe anklagene mot Assange ville hatt liten betydning for forsvarsalliansen mellom de to landene.