Sjiraffer og neshorn reddet fra brann i dyrehagen i København

Brannvesenet ble tidlig på morgenen tilkalt til en kraftig brann i Zoologisk Have på Frederiksberg.

– Det er brann i en stall, og det brenner ganske kraftig, sa vaktsjef Dyre Sønnicksen i 5-tiden.

– Jeg har nettopp fått vite at sjiraffene er ute av anlegget og har det bra. Neshornet er også i ferd med å bli evakuert, sa han.

Et par timer senere var brannen under kontroll, og det var klart at ingen dyr er skadd. Men sjiraffene må belage seg på å tilbringe et par dager under åpen himmel.

Brannårsaken er ikke klar, men trolig har det tatt fyr i tekniske installasjoner. Det er ingen tegn på at brannen er påsatt.