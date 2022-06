– Hvis Russland klarer å ta over Donbass-området, fryse frontlinjene og begynne å annektere disse områdene, så kan fremtiden bli veldig mørk, sier Ilmari Käihkö, førsteamanuensis i krigsvitenskap ved Försvarshögskolan i Sverige, til Sveriges Radio.

– Da har Russland vist at de kan bruke militærmakt for å endre grenser i dagens Europa. Og det betyr at fremtiden vil være veldig usikker for oss alle i Europa, advarer Käihkö.

– Dagen vil komme da antall døde overgår grensa for hva som er levelig, også for Russland

For hver dag som går tynnes det ut i rekkene på begge sider av frontlinjen.

Ifølge ukrainske myndigheter har mer enn 32.300 russiske soldater falt på slagmarken hittil. I tillegg er et stort antall soldater såret. Enorme mengder med tungt militært utstyr skal være ødelagt eller overtatt av ukrainske styrker.

– Siden 24. februar har Russland betalt for sin fullstendig meningsløse krig mot Ukraina med mer enn 300 av landets soldater hver dag. Dagen vil komme da antall døde overgår grensa for hva som er levelig, også for Russland, sier Volodymyr Zelenskyj.

Det foreligger ingen offisielle tall på hvor mange som er døde i krigen så langt. Ukraina er i likhet med Russland tilbakeholdne med å oppgi egne tap.

Urolig over nye signaler: Rapporter om egne tap i større grad



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at å ende opp i en fastlåst situasjon med Russland ikke er et alternativ for Ukraina. Her er han ved fronten i Donetsk, øst i Ukraina. Foto: Det ukrainske presidentkontoret / AP / NTB Foto: NTB

Den siste tiden har ukrainerne kommet med opplysninger om sine nederlag. Det mener ekspert gir grunn til uro.

– Det er bekymringsfullt at Ukraina nå i økende grad vektlegger tapene det lider. Ukrainske myndigheter har sagt at det er opp til størrelsen på en bataljon de mister hver dag, sier Ilmari Käihkö.

Skulle tallene stemme tilsvarer det daglige tap på opptil 1.200 soldater. En norsk bataljon kan varierer i antall fra 400 til 1200 soldater, ifølge SNL.

Venter intensivering av russiske angrep



I sin daglige videotale sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Russland kommer til å intensivere angrepene mot landet i tiden som kommer.

Årsaken er at EUs 27 medlemsland skal stemme over forslaget om Ukrainas kandidatur.

– Denne uken bør vi regne med at Russland intensiverer de fiendtlige aktivitetene. Og ikke bare mot Ukraina, men også mot andre europeiske land. Vi forbereder oss. Vi er klare. Vi advarer partnerne våre, sier Zelenskyj.