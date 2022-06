Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj regner med at Russland kommer til å intensivere angrepene mot landet. Zelenskyj setter antakelsen i sammenheng med EU-kommisjonens forslag om å gjøre Ukraina til kandidatland. Denne uken skal EUs 27 medlemsland stemme over forslaget.

* Nasjonalforsamlingen i Ukraina har vedtatt to lover som innfører store begrensninger på russiske bøker og musikk. Lovene må signeres av president Volodymyr Zelenskyj før de kan tre i kraft.

* Ukraina takker Australia for å ha sendt fire pansrede personellkjøretøy til det krigsherjede landet. De er del av en pakke på 14 slike kjøretøy som Ukraina skal få.

* Ukraina har gjennomført vellykkede motangrep mot russiske styrker i Zaporizjzja-området, ifølge den siste analysen fra Institute for the study of war (ISW).