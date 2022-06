Rohingya-flyktninger demonstrerte i Bangladesh

Demonstrasjonene ble organisert samtidig i 29 av de 34 teltleirene i det sørøstlige distriktet Cox's Bazar. Flyktningene bar plakater, for det meste med krav om å få reise hjem.

Mer enn én million rohingyaer bor i flyktningleirer med dårlige forhold etter at de måtte flykte fra Myanmar. Nesten 750.000 rohingyaer krysset grensen til nabolandet Bangladesh i 2017 etter at Myanmar satte i gang et militært angrep mot folkegruppen, som endte med at et ukjent antall rohingyaer ble drept og torturert.

Demonstrasjonene ble holdt på Verdens flyktningdag, ifølge arrangørene.

– Som overlevende av folkemord i Myanmar er vi takknemlige ovenfor Bangladesh for å ha gitt oss ly. Nå vil vi reise tilbake til vårt hjemland, vi ønsker ikke å leve som flyktninger, sa Noor Muhammad, en av rohingya-samfunnets ledere under demonstrasjonen i Kutupalong-leiren.