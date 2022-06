– Ensidighet av verste sort, sier Martin til BBC søndag.

Han mener lovforslaget fra London som vraker Nord-Irland-protokollen, innebærer et dobbelt regelsett, noe som ifølge Martin kan vise seg å bli svært ødeleggende for Nord-Irlands økonomi.

– Dette er svært bekymringsfullt for industrien og bedriftene i Nord-Irland. I realiteten innebærer det en form for økonomisk vandalisme, sier han.

Martin viser til at statistikken viser at Nord-Irlands økonomi går «veldig bra» med ordningen som nå er på plass, og sier at dette er noe den britiske regjeringen ikke snakker om.

Nord-Irland-protokollen er en del av brexitavtalen med EU som Johnsons regjering selv har forhandlet fram.