Laber valgdeltakelse i Frankrike

Nesten 19 prosent hadde avlagt sin stemme ved lunsjtider, ifølge tall fra det franske innenriksdepartementet.

Det er litt mer enn ved samme tid under forrige runde av parlamentsvalget for en uke siden, men eksperter tror valgdeltakelsen vil ende på under 50 prosent innen stemmelokalene stenger klokken 20.

Velgerne skal nå avgjøre om sentrum-høyre-alliansen til president Emmanuel Macron får beholde flertallet i nasjonalforsamlingen. De må i så fall vinne 289 av nasjonalforsamlingens 577 seter.

Han risikerer å miste flertallet hvis venstresiden gjør et godt valg – noe som vil gjøre det vanskeligere for den nylig gjenvalgte presidenten å få gjennomført sin politikk.

Skattekutt, velferdsreformer og heving av pensjonsalderen er noe av det Macron ønsker å få vedtatt. Venstresiden håper å få stanset dette, og flere venstreorienterte partier har gått sammen i alliansen Nupes i forkant av valget.

Første runde i parlamentsvalget ble holdt for en uke siden. Her ble Nupes og Macrons allianse Ensemble omtrent like store.

Frontfiguren på venstresiden er Jean-Luc Mélenchon, som også stilte som presidentkandidat tidligere i år. I den avgjørende runden av presidentvalget ble høyrepopulisten Marine Le Pen slått av Macron.