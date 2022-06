IS påtar seg ansvar for angrep mot sikh-tempel i Afghanistan

Angrepet var hevn for fornærmelser mot profeten Muhammed, står det i en uttalelse på IS-propagandanettstedet Amaq.

En IS-kriger tok seg inn i tempelet etter å ha drept en Taliban-vakt utenfor, og åpnet deretter ild mot folk inne i tempelet med et maskingevær og håndgranater, ifølge IS-uttalelsen.

Det afghanske innenriksdepartementets talsmann Abdul Nafi Takor sier at angripere kastet minst én granat da de tok seg inn i tempelet, og at granaten utløste brann. I tillegg til de to drepte, ble minst sju personer såret, ifølge afghanske myndigheter. Angriperen skal også ha blitt drept.

Angrepet fant sted etter at en indisk delegasjon hadde besøkt Kabul for å diskutere humanitær hjelp fra India til Afghanistan. Delegasjonen diskuterte også muligheten for gjenåpning av Indias ambassade, ifølge afghanske og indiske medier.

På 1970-tallet bodde det rundt 500.000 sikher i Afghanistan. Nå er det rundt 200 igjen i landet.

Den ytterliggående islamistgruppen IS har tidligere stått bak angrep på en rekke religiøse minoriteter i Afghanistan - blant dem sjiamuslimer, sufier, hinduer og sikher.