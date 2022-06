Tilbake til fremtiden-VHS satte salgsrekord

Filmen er solgt for 750.000 kroner på en auksjon. Det er salgsrekord for VHS-kassetter, melder CNN. Kjøperen er en ikke navngitt samler i New York.

Salgsobjektet var eid av skuespiller Tom Wilson, som spilte bølla Biff tanna i den klassiske 80-tallsfilmen.

Wilson hadde først lagt ut filmen til salgs på eBay, sammen med flere andre VHS-filmer, men fjernet oppføringen da han ble overveldet av henvendelser. Den store interessen gjorde at han kontaktet auksjonshuset Heritage Auctions i Dallas i delstaten Texas for å få gjennomført salg der i stedet.

Wilsons samling omfattet også forseglede VHS-utgaver av «Tilbake til fremtiden 2», som gikk for i overkant av 160.000 kroner, «Tilbake til fremtiden 3», som ble solgt for rundt 140.000 kroner, samt Tilbake til fremtiden-trilogien fra 1990, til en pris på 100.000 kroner.

Til sammen 260 VHS-filmer ble solgt på auksjonen. De tiltrakk seg 598 budgivere verden rundt og innbrakte et samlet beløp på 5,8 millioner kroner i det som skal ha vært den første VHS-auksjonen av sitt slag.

VHS-filmer har de siste årene begynt å bli populære blant samlere.

– Vi hadde ingen anelse om hva som kom til å skje. Ingen hadde gjort dette før, og det er utrolig å oppleve en slik suksess, sier Joe Maddalena i Heritage Auctions.