Scholz vil forenkle medlemskapsprosessen i EU

– For at det skal skje, må EU modernisere strukturene og prosessene for beslutningstaking. Det vil ikke være mulig å bestemme alt som må bestemmes med enstemmighet i dag, ved enstemmighet i fremtiden, sier Scholz.

Han sier at han vil legge fram forslag om dette på EU-toppmøtet 23. og 24. juni.

Da skal lederne for de 27 medlemslandene vurdere søknadene om medlemskap fra Ukraina, Georgia og Moldova. Det skjer en uke etter at EU-kommisjonen anbefalte at Ukraina og Moldova må få status som kandidatland.

Kandidatstatus krever enstemmighet fra de 27 medlemmene. Det har lenge pågått diskusjoner innad i EU om å lempe på dette kravet.