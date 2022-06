Styremedlem i USAs sentralbank støtter nytt stort rentehopp

Onsdag kunngjorde Federal Reserve det største rentehoppet i USA på nesten 30 år ved å sette opp styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. Hensikten er å få kontroll over inflasjonen.

Sentralbanksjef Jerome Powell sa at det er mulig at det blir en ny økning på 0,75 prosentpoeng også på rentemøtet i juli. Nå varsler et av sentralbankens styremedlemmer støtte til et slikt scenario.

– Hvis dataene som kommer inn, blir som jeg forventer, kommer jeg til å støtte en renteoppgang av tilsvarende størrelse på møtet vårt i juli, sa Waller i en tale på en konferanse i Dallas i Texas lørdag.

– Sentralbanken satser alt på å gjenopprette prisstabilitet, sa han.

De siste ukene hadde sentralbanken sendt signaler om en renteoppgang på 0,5 prosentpoeng på onsdagens rentemøte, men overraskende vekst i inflasjonen, den raskeste på fire tiår, endret bildet, og oppgangen ble på 0,75 prosentpoeng i stedet.