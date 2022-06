Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump indikerer at han vil benåde og dermed løslate flere av sine egne tilhengere som er dømt eller tiltalt for å ha stormet Kongressen 6. januar i fjor. Det gjorde han under en tale i Nashville i delstaten Tennessee fredag, skriver Insider.

Under talen hevdet Trump at de dømte og tiltalte «har fått livene sine ødelagt» og at de «behandles verre enn terrorister og mordere».

– Hvis jeg en dag blir president, hvis jeg bestemmer meg for det, skal jeg seriøst vurdere benåding, skal Trump ha sagt under arrangementet.

Trump sa at de tiltalte var blitt behandlet «svært urettferdig» og hevdet at de fleste hadde blitt siktet for å «paradere gjennom Capitol», kongressen i USA.

Minst 865 personer har blitt siktet for forbrytelser knyttet til stormingen, og mer enn 309 har erkjent skyld på ulike anklager, blant annet for å ha tatt seg inn i kongressen på ulovlig vis.

Donald Trump har ikke annonsert at han vil stille som presidentkandidat i 2024.