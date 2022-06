Planen er at de ukrainske styrkene innen den tid skal ha iverksatt flere motangrep mot Russlands invasjonsstyrker. Det sa Ukrainas sjefforhandler Davyd Arakhamia i et intervju med Voice of America lørdag.

Han tror landet vil ha en bedre forhandlingsposisjon etter motangrepene.

Ukraina og Russland forsøkte seg på forhandlinger i den første perioden etter Russlands invasjon. Men samtalene stanset etter hvert opp. Ukrainske myndigheter skal ha vært villig til å oppgi drømmen om Nato-medlemskap, men nektet å innfri andre russisk krav om å avstå landområder.

Angrep transportskip

Fredag hevdet den ukrainske marinen å ha truffet et russisk transportskip som frakter luftvernsystemer til en strategisk viktig øy i Svartehavet.

Det russiske skipet skal ha vært på vei til Slangeøya. Det skriver den ukrainske marinen på Twitter, ifølge Euronews.

Skipet det er snakk om skal være Vasily Bekh, som er en del av den russiske svartehavsflåten.

Euronews har foreløpig ikke fått bekreftet hendelsen fra uavhengig hold.

Klar tale fra Putin

Ifølge Russlands president Vladimir Putin har ikke Russland noen innvendinger mot at Ukraina eventuelt blir EU-medlem.

– Vi har ikke noe imot det. Det er deres suverene beslutning om de vil bli med i økonomiske unioner eller ikke. Det er deres sak, saken til det ukrainske folket, sa Putin da han fredag deltok på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum.

Tidligere på dagen anbefalte EU-kommisjonen at Ukraina får status som kandidat til å bli medlem i unionen.

Russland har motsatt seg at Ukraina blir medlem av Nato, men når det gjelder EU, gir Putin uttrykk for at han ikke bryr seg.

– EU er ikke en militærallianse, i motsetning til Nato, sier han.

Men han legger til at hvis Ukraina blir medlem, så vil landet bli en slags halv-koloni under vestlige land.

– Det er min mening, sier han.