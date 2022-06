Ukraina har fått over 7 milliarder kroner i lån fra Canada

Det ukrainske finansdepartementet opplyser at beløpet er resultat av enighet rundt en låneavtale mellom de to landene, skal sprøytes inn i statsbudsjettet. Pengene skal brukes til å finansiere prioriterte utgiftsposter, og spesielt utgifter til sosiale og humanitære formål, står det i en uttalelse ifølge The Guardian.

– Jeg er takknemlig overfor Canadas regjering og personlig overfor visestatsminister og finansminister Chrystia Freeland for den faste støtten til Ukrainas kamp for frihet, sier Ukrainas finansminister Sergij Martsjenko.