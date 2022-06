Satellittfoto viser nedgang i ukrainsk kornproduksjon

Maxar har offentliggjort bilder som viser endringer sammenlignet med i fjor.

Områdene med størst årlig prosentvis nedgang i kornproduksjonen er Tsjernihiv-regionen og Zjytomyr-regionen, med et fall på henholdsvis nesten 70 prosent og 67 prosent, melder BBC.

Bilder fra Maxar viser også to lasteskip under russiske flagg, ankret opp i den russiskkontrollerte havnebyen Sevastopol på Krim-halvøya i mai i år, lastet med korn. Nyere bilder fra Maxar viser de to samme skipene, denne gang ved kai i Syria, der lastelukene er åpne.

Ukraina anklager Russland for å ta ukrainsk korn og sende det til andre deler av verden.

Ukraina sliter selv med å få eksportert landets korn, og siloer antas å fortsatt være fulle av fjorårets avlinger. Ukraina legger skylden på en russisk blokade av ukrainske havner, mens Russland anklager Ukraina for å ha minelagt ukrainsk farvann og dermed hindre skip fra å forlate havnene.

Internasjonale sanksjoner er også en årsak, hevder Russland. Men vestlige sanksjoner mot Russland omfatter verken russisk hvete eller kunstgjødsel. Russiske myndigheter har selv begrenset sin egen eksport av disse produktene.