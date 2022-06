Scholz: Nødvendig å snakke med Putin

– Det er absolutt nødvendig å snakke med Putin, og det kommer både jeg og den franske presidenten til å fortsette med, sier Scholz i et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Det trengs noen land og noen ledere som snakker med ham, og det er nødvendig at de har et klart budskap, sier Scholz.

– Når jeg snakker til Putin, sier jeg for eksempel det samme som jeg sier til deg, legger Scholz til overfor journalisten, og fortsetter:

– Vær så snill og forstå at fred ikke kan dikteres, og hvis du virkelig tror at du vil rane til deg landområder og så håpe at ting endres med tiden og at alt blir normalt igjen, så er det et feilsteg.

Scholz sier budskapet er at «du må trekke tilbake styrkene dine og du må inngå en avtale med Ukraina som er akseptabel og rett for det ukrainske folket».

Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron har hatt flere telefonmøter med Putin, både hver for seg og sammen, siden den russiske invasjonen startet 24. februar.