Sverige, Finland og Tyrkia i nye Nato-samtaler

De skal ifølge en representant for Nato foregå i Brussel. Det er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som har invitert til møtet.

– Vi kan bekrefte at høytstående representanter for Tyrkia, Finland og Sverige kommer til å møte høytstående Nato-tjenestemenn i hovedkvarteret i Brussel mandag, skriver en representant for Nato i en epost til nyhetsbyrået TT.

Ifølge eposten skal landene diskutere Tyrkias sikkerhetsbekymringer, og målet er å gjøre framskritt i forbindelse med Nato-søknadene til Finland og Sverige.

Både den svenske og den finske utenriksministeren befinner seg mandag i Luxembourg, der de skal delta på EUs utenriksministermøte.