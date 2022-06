I talen beskylder Putin også verdens rikeste land for å betrakte andre land som sine kolonier, samtidig som han framholder at æraen med en unipolar verdensorden er forbi, tross alle forsøk på å bevare den.

– Ikke noe i verden vil bli det samme igjen i internasjonal politikk, sier Putin og legger til at USA oppfører seg som om amerikanerne er sendt til Jorden av Gud med hellige interesser.

Han erkjenner at det er en turbulent tid og advarer mot å tro at ting vil vende tilbake til normalen. For det vil de ikke, ifølge presidenten.

– Vår suverene rett

Når det gjelder krigen i Ukraina – eller «spesialoperasjonen i Ukraina», som Putin kaller den – så forsvarer han den med at avgjørelsen er tatt av «en suveren stat basert på et suverent lands rett til å forsvare sin sikkerhet».

– Å starte en spesialoperasjon var vanskelig, men den ble tvunget på oss, framholder Putin, som også lover å beskytte «våre folk» i Donbas øst i Ukraina, samtidig som han igjen kommer med den udokumenterte påstanden om at de blir utsatt for «folkemord».

– Alle målene med spesialoperasjonen kommer til å bli oppfylt, uten tvil, la han til, ifølge BBC , som dekket talen direkte.

Talen ble holdt på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum fredag, og uttalelsene er gjengitt av en rekke russiske medier, som de statskontrollerte nyhetsbyråene Ria Novosti, Tass og Gazeta.ru.

– Sinnssyke sanksjoner

Her hevdet han også at det europeiske folkets virkelige interesser blir satt til side når EU åpner for at Ukraina kan bli kandidatland.

Putin kaller sanksjonene mot Russland for «sinnssyke og tankeløse», og han insisterer på at en «økonomisk blitzkrieg» mot Russland ikke har noen mulighet til å lykkes.

– Vi er et sterkt folk, og vi kan takle enhver utfordring, sa han.

Ifølge presidenten har Russland blant annet greid å få kontroll på inflasjonen tross sanksjonene.

– Vestlig ansvar for sultkrise

Når det gjelder den globale matkrisen som har oppstått som følge av manglende hveteeksport fra Ukraina, hevder Putin at også dette er vestlige lands skyld.

– Eventuell sult i de fattigste landene vil fullt og helt ligge på samvittigheten til USA og europeisk byråkrati, sier presidenten.

Han avviser at Russland hindrer ukrainsk eksport, og sier at Russland har mulighet til å øke sin egen eksport av både korn og gjødsel, og at landet kommer til å sende mat til Midtøsten og Afrika.

Ukraina er en av verdens viktigste eksportører av hvete, men fordi Russland blokkerer ukrainske havner ved Svartehavet, er det nå umulig å få transportert hveten ut.

På grunn av et hackerangrep så måtte Putins tale utsettes i over en time.

Vanligvis er flere utenlandske ledere til stede under den årlige konferansen i St. Petersburg. Også i år var det ventet deltakere fra rundt 90 land, men vestlige ledere glimrer med sitt fravær.