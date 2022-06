Ingen Eurovision i Ukraina i 2023 – arrangeres trolig i Storbritannia

– Etter en objektiv vurdering har Eurovision Song Contest med dyp beklagelse konkludert med at gitt de nåværende omstendighetene, kan sikkerhets- og driftsgarantiene som kreves for at en kringkaster skal være vertskap for Eurovision i henhold til reglene, ikke oppfylles, skriver EBU i en pressemelding.

EBU sier at konklusjonen kommer etter å ha undersøkt mulighetene for å arrangere sangkonkurransen i Ukraina sammen med kringkasteren Suspilne movlennja – tidligere kjent om UA:PBC – som har arrangert Eurovision to ganger tidligere, i 2005 og 2017.

Det er tradisjon for at vinnerlandet av Eurovision Song Contest blir vert for neste års konkurranse, men det blir ikke tilfellet i 2023.

Ukraina vant årets Eurovision med sangen «Stefania», framført av Kalush Orchestra. Storbritannia kom på andreplass med sangen «Space Man», framført av Sam Ryder. EBU ønsker nettopp Storbritannia som vertsland til neste år.

– EBU vil nå holde samtaler med BBC for at de potensielt skal være vertskap for Eurovision i 2023 i Storbritannia, skriver EBU videre.

– Det er intensjonen vår at Ukrainas seier skal gjenspeiles i neste års show, sier kringkastingsunionen.