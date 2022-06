Kongresskomité: Trump satte Pence i fare fordi han ikke ville omgjøre valget

Det slår komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, fast. Komiteen sa torsdag at Trump la et «ustanselig» press på Pence for å få ham til å gå med på et ulovlig komplott som begge visste var ulovlig.

– Donald Trump ville ha Mike Pence til å gjøre noe ingen andre visepresidenter har gjort: Den tidligere presidenten ville at Pence skulle avvise stemmene og erklære Trump som vinneren, eller sende stemmene tilbake til delstatene for omtelling, sa komitéleder Bennie Thompson.

– Mike Pence sa nei. Han sto imot presset. Han visste at det var ulovlig, og han visste at det var galt, sa han videre.

Innen tolv meters avstand

En desperat Trump forsøkte å få Pence til å hjelpe ham etter at flere titalls søksmål for å endre valgutfallet hadde strandet.

I taler til støttespillere og på Twitter la han intenst press på Pence. Også da han talte 6. januar, da han refererte til ham flere ganger og ba de fremmøtte om å marsjere til Kongressen for å «sloss som faen».

Ifølge demokraten Pete Aguilar, som sitter i komiteen, har en informant fra den høyreradikale gruppa Proud Boys fortalt FBI at gruppa ville ha drept Pence om de fikk sjansen.

Aguilar sa også at folkemengden som stormet kongressbygningen, på et tidspunkt bare var 40 fot – eller tolv meter – fra Pence. Videre het det at det «ikke må være tvil om at visepresidentens liv var i fare».

Under stormingen av Kongressen truet de med å henge Pence fordi de mente han var en sviker. «Heng Mike Pence» lød slagordet som flere av deltakerne sang da de trengte seg inn i bygningen.

Trumps stabssjef Mark Meadows fortalte presidenten om volden som hadde brutt ut i kongressbygningen, men Trump tvitret likevel at Pence ikke hadde «motet» til å overstyre valgresultatet, fortalte ansatte i Det hvite hus i videoer som ble vist torsdag.

– Ville vært en revolusjon

Ellers i høringen sa den pensjonerte føderale dommeren J. Michael Luttig at hvis Pence hadde etterkommet Trumps krav og underkjent valgresultatet, så ville det utløst det han omtaler som en revolusjon.

Luttig var den som før seremonien ga Pence råd om at godkjenningen av valgresultatet kun var av seremoniell karakter, mens Trumps advokat John Eastman hevdet han kunne underkjenne valgresultatet og erklære Trump som vinner.

– Det var overhodet ikke noe grunnlag i grunnloven eller i USAs lover for teorien som ble fremmet av Eastman. Ikke i det hele tatt. Ikke noe, sa Luttig.

– En bevisst løgn

Liz Cheney, som er nestleder i granskningskomiteen, beskrev Eastman som arkitekten bak en «tåpelig teori» som han visste var bygd på falske påstander.

– I flere av scenarioene kunne visepresidenten bare erklære at Donald Trump var vinneren, uavhengig av det totale antall stemmer, som allerede var bekreftet av delstatene, sa Cheney da hun beskrev Eastmans plan.

– Uansett, dette var ikke sant. og Eastman visste at det ikke var sant. Med andre ord, det var en løgn, sa hun.

Under høringen ble det vist fram video av Pences rådgiver Greg Jacob som sa at Eastman to dager før Kongress-opprøret hadde innrømt foran Trump at planen ville være i strid med den føderale lovgivningen.

Granskningskomiteen er nå i midten av den åpne og TV-overførte delen av høringen.

Den har allerede fått forklaringene fra flere av Trumps nærmeste medarbeidere. De har blant annet fortalt hvordan Trump nektet å godta at han hadde tapt. De har også beskrevet hvordan Trump sluttet å lytte til sine nærmeste rådgivere, og i stedet lot seg overbevise av blant annet advokaten Rudy Giuliani, som mente at valgresultatet var forfalsket.