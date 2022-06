Macron sier seg villig til nye samtaler med Putin

– Jeg mener at en tur til Russland nå må skje på vilkår, handlinger fra president Putin. Jeg kan ikke bare dra dit, sa Macron til den franske kringkasteren TF1 da han var i Kyiv torsdag.

Macron sa videre at han ville snakke med Putin om humanitære forhold, sikkerheten til krigsfanger og matsikkerhet, for å finne en løsning.

– Jeg vil ikke utelukke noe, men jeg vil alltid gjøre dette i samråd med den ukrainske presidenten og når det gir mening, sa Macron.

På spørsmål om han mener at Ukraina bør overgi territorium til Russland, svarte Macron at det må være opp til den ukrainske regjeringen. Den franske presidenten har tidligere blitt kritisert fra ukrainsk hold for å ikke være tøff nok mot Putin, og for å si at Russland ikke bør «ydmykes».

– Jeg mener at vår jobb i dag er å holde fast på våre verdier, folkeretten og derfor med Ukraina, sa Macron.

Macron la til at ukrainerne trenger hjelp til å stå imot de russiske styrkene, og at det på et eller annet tidspunkt må være enten en militær seier eller forhandlinger for å få slutt på krigen.