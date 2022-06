I en tale i FNs menneskerettsråd i Genève tegnet hun et dystert bilde av et av de blodigste kapitlene i krigen i Ukraina så langt.

– Fra februar til slutten av april var Mariupol trolig det stedet i Ukraina der flest liv gikk tapt, sa Bachelet og viste til at mange av byens innbyggere er merket for livet.

– Foreldrene som måtte begrave sine egne barn, mennesker som var vitne til at venner tok sitt eget liv, familier som ble revet fra hverandre, og alle de som måtte forlate sin høyt elskede by, usikre på om de noensinne kommer til å se den igjen, sa Bachelet.

Den strategiske havnebyen var beleiret av russiske styrker i månedsvis og er nå okkupert av Russland.

– Intensiteten og omfanget av fiendtlighetene, ødeleggelsene, død og skade, tyder sterkt på at det har foregått alvorlig brudd på internasjonale lover, sa hun videre.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– 22.000 døde

FN-ansatte har kunnet bekrefte at 1.348 sivile mistet livet i byen, deriblant 70 barn. Bachelet mener imidlertid at det reelle dødstallet er langt høyere.

Russiske soldater patruljerer ved stålverket i Mariupol. Foto: AP / NTB

Ifølge en representant for den ukrainske regjeringen, Tetjana Lomakina, ble minst 22.000 mennesker drept under den russiske beleiringen. I et innlegg via videolenke sa hun også at 47.000 av byens innbyggere er blitt tvangsoverført til Russland eller russisk-okkuperte områder.

FN anslår at opptil 90 prosent av bolighusene i byen er skadd eller helt ødelagt, og at rundt 350.000 mennesker har måttet forlate byen.

– Helt unødvendig

Russlands ambassadør Gannadij Gatilov sa i sitt innlegg at det ikke er noen vits i å snakke om Mariupol.

– Byen Mariupol er fullt ut frigjort, sa Gatilov, som insisterte på at freden har vendt tilbake til byen, og at torsdagens møte i menneskerettsrådet var unødvendig.

Bachelet sa imidlertid at situasjonen i byen fortsatt er vanskelig. Selv om granatene har stilnet, sliter de gjenværende innbyggerne med å skaffe helt nødvendige varer, og det er også mangel på helsehjelp og velferdstilbud.

Hun er spesielt bekymret for den såkalte filtreringsprosessen, og krenkelsene den innebærer for de mange som blir utsatt for den. I tillegg er hun bekymrede for de over 2.000 ukrainske soldatene fra Mariupol som nå holdes fanget, og som risikerer mishandling.