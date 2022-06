EUs tungvektere støtter at Ukraina blir kandidatland umiddelbart

De fire besøkte alle Kyiv torsdag, og beskjeden kom under en felles pressekonferanse i den ukrainske hovedstaden.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa at landene gjør alt de kan for at «Ukraina alene kan bestemme sin skjebne».

– Alle vi fire støtter at Ukraina umiddelbart får status som kandidatland, sa Macron, som også lovet å levere mer fransk artilleri til Ukraina.

Macron besøkte Kyiv sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Romanias president Klaus Iohannis. Besøket var symboltungt, ettersom krigen i Ukraina trekker ut og koster et stort antall liv hver eneste dag, særlig i Donbas-området i øst.

Både Ukraina og Moldova

Scholz fastslo at Tyskland støtter at både Ukraina og nabolandet Moldova blir kandidatland til EU.

– Ukraina tilhører den europeiske familien, la han til, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Både Scholz og Macron har til tider kommet med signaler som i Ukraina er blitt oppfattet som tilbakeholdenhet med hensyn til våpenleveranser, og som oftere enn andre EU-ledere har snakket om at det trengs en framforhandlet løsning på konflikten.

De fire lederne var også opptatt av å finne en løsning på blokaden i Svartehavet. Den har ført til at Ukraina ikke lenger kan eksportere blant annet hvete, en eksport en rekke fattige land er helt avhengige av.

Ber om FN-resolusjon

Draghi ba under pressekonferansen om FN-støtte for at skip skal kunne forlate ukrainske havner og krysse Svartehavet.

– Den eneste måten er en FN-resolusjon for å regulere korridorene i Svartehavet, sa Draghi.

Havnene er nå blokkert av Russland, som tidligere har motsatt seg Draghis forslag.

Mangel på hvete på verdensmarkedet kan få katastrofale følger for fattige land, som allerede trues av sult og tørke.

– Den humanitære krisen i Ukraina må ikke føre til en global katastrofe, sa Draghi, som også framholdt at Europa må vise styrke og mot, «det samme motet som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj viser».