Rapport: USA undersøker ikke om amerikanske våpen dreper sivile i Jemen

Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot houthiopprørerne i Jemen, i spissen for en regional koalisjon som også støttes av USA, Storbritannia og andre vestlige land.

Siden er det gjennomført over 25.000 flyangrep mot mål i det fattige land, der store deler av infrastrukturen nå er bombet i grus.

Angrepene har rammet alt fra bryllup og begravelser til sykehus og barn på skoletur, og vestlige land har fått hard kritikk for sin våpenstøtte til Saudi-Arabia og de andre landene i koalisjonen.

FN har etterforsket og bekreftet flere tilfeller av angrep mot sivile mål, blant dem flyangrepet mot en skolebuss i 2018 der minst 26 barn ble drept. Det samme har menneskerettsorganisasjoner som Human Rights Watch.

Ifølge Kongressens granskingsorgan (GAO) bidro USA fra 2015 til 2021 med over 540 milliarder kroner i militærhjelp til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, noe som blant annet inkluderte fly, kamphelikoptre, raketter og bomber.

Kritisk rapport

Verken Pentagon eller amerikansk UD har undersøkt om amerikanske bomber og raketter har drept sivile i Jemen, slår GAO fast i en ny og kritisk rapport.

– Til tross for gjentatte rapporter om at flyangrep og andre angrep av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har forårsaket sivile tap i Jemen, har Pentagon ikke rapportert om dette og amerikansk UD har ikke lagt fram beviser på at de har etterforsket noen hendelse der det kan ha blitt benyttet amerikanske våpen, heter det i rapporten.

Ingen rutiner

Verken Pentagon eller amerikansk UD har heller rutiner for hvordan slike rapporter om sivile tap skal etterforskes, går det videre fram.

UD hevdet i 2018 at Saudi-Arabia og Emiratene «hadde gjort forsøk» på å redusere de sivile tapene i Jemen, men har ikke fulgt opp med nye undersøkelser siden.

Ifølge GAO har amerikanske myndigheter heller ikke fulgt egne regler for godkjenning av militærhjelp til land som anklages for grove brudd på menneskerettighetene.

Verdens verste

FN omtaler Jemen som en av verdens verste humanitære kriser, og FNs utviklingsfond (UNDP) anslo ved årsskiftet at nærmere 380.000 mennesker har mistet livet som direkte eller indirekte følge av krigen.

Millioner av mennesker er drevet på flukt og store deler av Jemens befolkning trues av sult og er avhengige av nødhjelp utenfra, men krigshandlingene gjør det vanskelig å nå dem.

Biden-kritikk

President Joe Biden rettet i valgkampen krass kritikk mot Saudi-Arabias krigføring i Jemen, og omtalte landet som en pariastat med henvisning til drapet på journalisten Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Han lovet også at USA ikke skulle selge «offensive våpen» til Saudi-Arabia eller Emiratene, men også dette stiller GAO spørsmål ved.

Ifølge amerikansk UD har Saudi-Arabia blant annet fått beskjed om ikke å bruke enkelte moderne raketter de har fått fra USA mot mål på bakken i Jemen, og USA stanset også to forsendelser av ammunisjon til landet. Det var imidlertid kun snakk om en midlertidig stans.

Besøker kronprins

I juli skal Biden etter planen besøke Saudi-Arabia og landets mektige kronprins Mohammed bin Salman, som ifølge amerikansk etterretning beordret drapet på Khashoggi. Det har vakt reaksjoner.

– Vil det tjene freden i Jemen at du møter Mohammed bin Salman, spurte nobelprisvinner Tawakul Karman nylig, med adresse til Biden Biden.

– Absolutt ikke, la hun til.