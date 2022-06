Israelsk politi renvasker seg selv etter angrep på gravfølget til journalist

Palestinske Shireen Abu Akleh, som også var amerikansk statsborger, ble skutt i hodet og drept under en israelsk militæroperasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden 11. mai i år.

Andre pressefolk på stedet, øyenvitner, palestinske myndigheter og arbeidsgiveren Al Jazeera har konkludert med at hun ble skutt av en israelsk soldat, og det samme har CNN og Washington Post som har gjennomført egne granskinger.

Israelske talsmenn har ikke utelukket at hun ble drept av en israelsk skarpskytter, men sier at de ikke kan konkludere med dette ettersom palestinske myndigheter har nektet å samarbeide om etterforskningen.

FNs sikkerhetsråd fordømte drapet på det sterkeste og ba om «en umiddelbar, grundig, transparent, rettferdig og upartisk etterforskning», og palestinske myndigheter har oversendt sitt etterforskningsmateriale til Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Sjokkert

Da kisten til den drepte journalisten skulle bæres til graven, angrep israelske politifolk gravfølget med køller. På et tidspunkt holdt bærerne på å miste kisten i bakken.

Opptak fra hendelsen vakte sterke reaksjoner, og blant dem som protesterte, var Norges ambassadør i Israel, Kåre R. Aas.

– Sjokkert over den voldelige oppførselen til israelske politistyrker under gravfølget for journalisten Shireen Abu Akleh, tvitret han.

– Slik uforholdsmessig maktbruk er upassende og uakseptabel. Angrep mot journalister er angrep mot ytringsfriheten og demokratiet, slo ambassadøren fast.

Renvasker

Israels politisjef Kobi Shabtai beordret en intern gransking for å fastslå om politifolkene på stedet opptrådte galt.

Onsdag mottok Shabtai rapporten, som han nekter å offentliggjøre, men som ifølge den israelske avisa Haaretz renvasker politifolkene som angrep gravfølget og deres overordnede.

Ingen vil derfor bli straffet etter hendelsen, men den beslutningen ble ifølge Haaretz's kilder tatt alt før granskingen.

Uheldige bilder

– Det er klart at bildene fra hendelsene var ubehagelige og at det kunne ha vært løst på en annen måte, men totalt sett opptrådte politiet bra i en kompleks og voldelig hendelse, sier en høytstående politikilde til avisen.

Israels sikkerhetsminister Omer Bar-Lev, som har lest rapporten, renvasker også politifolkene og anklager de sørgende for å ha forårsaket det som skjedde da kisten skulle bæres til graven.

– Dessverre brøt det ut alvorlig vold fra deltakerne under begravelsen som førte til at situasjonen forverret seg, sier han til Haaretz.