Britisk etterretning: Ekstremt vanskelig situasjon i Sievjerodonetsk

Det britiske forsvarsdepartementet skriver på Twitter at alle hovedbruene over elva Donets nå høyst trolig er ødelagt. Elva ligger vest for byen og er blitt grensa mellom ukrainsk- og russisk-kontrollerte områder.

Ukraina har trolig trukket tilbake en stor andel av kampstyrkene som forsvarte Sievjerodonetsk, skriver britene. Flere hundre sivile skal fortsatt være i den kjemiske fabrikken Azot i byen.

– Situasjonen fortsetter å være ekstremt vanskelig for de ukrainske styrkene og de sivile som er igjen øst for elva. Når bruene trolig er ødelagt, vil Russland nå enten måtte krysse elva under strid eller rykke fram på flankene, skriver britene.

Samtidig ser det ut til at de russiske bataljonene i Donbas er svært underbemannet. Ukrainske myndigheter hevder enkelte taktiske enheter, som normalt har 600 til 800 soldater, nå bare har ned mot 30.

Mye av krigen langs frontlinjen skjer nå med små grupper som beveger seg til fots. Det vil trolig bidra til å senke tempoet i offensiver fra begge sider, mener britene.