Dette skjedde i Ukraina i natt

* Russiske styrker forsøker å angripe nordlige deler av Luhansk fylke fra ni kanter samtidig, sa Ukrainas hærsjef Valerij Zaluzjnij onsdag kveld.

– Den voldsomme kampen for Luhansk-regionen fortsetter, sier han ifølge Reuters. Han legger til at de russiske styrkene bruker fly og helikoptre, rakettdrevne granater og artilleri i angrepene.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han er takknemlig for den nye militære støtten som USA vil gi.

USAs president Joe Biden sa onsdag at USA vil gi Ukraina ytterligere 1 milliard dollar i våpen, utstyr og annen militær støtte. Zelenskyj snakket onsdag kveld med Biden på telefon. Han takket for bidraget og sa det er en styrking av det ukrainske forsvaret.

Den ukrainske presidenten opplyste tidligere på onsdagskvelden at han har takket ja til invitasjonene om å delta på både det kommende G7-toppmøtet i tyske Bayern 28. og 29. juni, og på Nato-toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni.

* Statslederne fra Tyskland, Frankrike og Italia skal besøke Kyiv torsdag, ifølge kildene til den tyske kringkasteren ZDF.

ZDF skrev onsdag kveld at Tysklands statsminister Olaf Scholz var på vei til den ukrainske hovedstaden. ZDF-korrespondent Andreas Kynast skrev samtidig at han fikk opplyst av «sikre kilder» at Scholz får selskap av Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias statsminister Mario Draghi.

Det har vært spekulert på at trioen ville besøke Kyiv før G7-toppmøtet i slutten av måneden. Alle tre har blitt kritisert fra ukrainsk hold for å ikke være tøffe nok overfor Russland. Siden invasjonen 24. februar, har en rekke ledere reist til Kyiv for å vise solidaritet med ukrainerne.

* De to tidligere amerikanske soldatene Alexander Drueke og Andy Huynh, som har vervet seg til ukrainsk side i krigen, har angivelig blitt tatt til fange. Det melder The Telegraph.

Om opplysningene stemmer, vil de være de første amerikanske ekssoldatene som blir russiske krigsfanger siden krigen brøt ut. En kollega av de to mennene, som ba om å ikke bli navngitt, sier at de ble tatt under en kamp forrige torsdag i landsbyen Izbytske, som ligger i nærheten av Kharkiv.

I sammenstøtene skjøt en stridsvogn mot de to mennene, men verken levninger eller utstyr etter dem ble funnet etterpå. Senere så kollegaen en melding på en russisk Telegram-kanal der det het at to amerikanere hadde blitt tatt i nærheten av Kharkiv.