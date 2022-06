En ny massegrav ble funnet mandag denne uka i en sommergrønn, vakker furuskog med et yrende og høylytt fugleliv. Kontrasten mellom de vakre omgivelsene og det grufulle synet av nye ofre for krigen i Ukraina, er stor.

Hendene til noen av ofrene var bundet bak på ryggen. Tegnene på en brutal død var tydelige.

Graven ligger like utenfor byen Butsja, før krigen kjent som en rolig pendlerby nær Kyiv.

Verden reagerte med forferdelse da det i månedsskiftet mars/april ble kjent at flere hundre lik lå strødd i gatene der. De ble funnet etter at de russiske styrkene hadde trukket seg ut.

Styrkene ble anklaget for vilkårlige drap på sivile. Russland svarte på anklagene med å hevde at det hele var iscenesatt.

Åpnet etterforskning

Funnet av den nye massegraven denne uka kom samtidig med at en rapport fra den ukrainske politisjefen ble offentliggjort. I rapporten går det fram at myndighetene har åpnet etterforskning av drapene på over 12.000 mennesker – drap som alle er blitt begått etter at Russland startet invasjonen av Ukraina 24. februar.

Arbeidere i hvite vernedrakter og med masker foran munn og nese bruker spader for å grave opp likene begravd i skogen utenfor Butsja.

De markerer hver seksjon med små gule nummererte skilt på bakken. Fluene svermer over likrestene, tildekket av jord og filler.

– Skuddsår i kneskålene forteller oss at folk ble torturert, forteller Andrij Nebytov, leder for det regionale politiet i Kyiv. Han står ved massegraven.

– Et par av ofrene ble funnet med hendene bundet bak ryggen med tape. Vi tror de kan ha blitt holdt som gisler i lengre tid og at de russiske styrkene forsøke å få informasjon ut av dem, sier han.

Etter at de russiske styrkene trakk seg tilbake fra denne regionen i slutten av mars, har myndighetene funnet 1.316 lik, mange begravd i massegraver i skogen og andre steder.

Massegraven som journalister fikk se denne uka, ligger like bak en grøft gravd ut for et militærkjøretøy. Likene til sju sivile er blitt gravd fram.

Nebytov opplyser at to av likene ble funnet med hendene bundet og skuddskader i knærne og hodet.

Skutt av snikskyttere

Ukrainas nasjonale politisjef Igor Klymenko opplyser at mange av de flere tusen drapene ble utført av snikskyttere som skjøt fra stridsvogner og pansrede personellvogner.

Ofrene er blitt funnet både på åpen gate, inne i private hus og i massegraver.

Politisjefen spesifiserte ikke hvor mange av de drepte som var sivile og hvor mange som var militære, men han sier at rundt 75 prosent av de drepte er menn, 2 prosent er barn og 23 prosent er kvinner.

Han sier at nye døde blir funnet hver eneste uke, og at identifisering av noen av de døde kan ta lang tid.

– Dette er en lang og arbeidsom prosess, siden mange av likene er sterkt nedbrutt og vanskelig å identifisere, uttalte han til BBC tidligere denne uka.

Ikke full oversikt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste nylig til Den amerikansk jødiske komiteen at man ikke har fullstendig oversikt over antallet lik i massegraver og andre steder.

Presidenten viste til en sak der to barn ble funnet døde sammen med foreldrene sine i kjelleren i en bygård i Mariupol etter et russisk bombeangrep.

– Hvordan kan dette skje i 2022, dette ikke er 1940-tallet! Hvordan er det mulig at vi igjen ser massedrap, tortur, brente byer og interneringsleirer satt opp av russiske styrker på okkupert område, leirer som kan minne en om nazistenes konsentrasjonsleirer, spurte Zelenskyj.

Zelenskyj er selv jøde, og familien hans mistet slektninger i holocaust.