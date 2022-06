Gjerningsmann tiltalt for hatkriminalitet etter masseskytingen i Buffalo

Ti personer ble drept og tre såret da gjerningsmannen Payton Gendron, iført skuddsikker vest og hjelm, skjøt rundt seg med et halvautomatisk gevær på et supermarked i et svart nabolag i Buffalo 14. mai.

Elleve av dem som ble skutt, var svarte, og etterforskerne mener angrepet var rasistisk motivert.

18-åringen gjerningsmannen la før skytingen ut et manifest i sosiale medier der han viste til de høyreekstremistiske teoriene om utskiftning av den hvite befolkningen som Anders Behring Breivik og mannen som drepte 50 mennesker i moskeer på New Zealand, sto for.

FBI-agenter som gjennomsøkte Gendrons bolig, fant ifølge rettsdokumenter en lapp der han unnskyldte seg overfor familien sin, og skrev at han var nødt til å gjennomføre angrepet fordi han «bryr seg om framtida til den hvite rase».

Den føderale tiltalen kom onsdag, samme dag som justisminister Merrick Garland besøkte Buffalo. Der møtte ham pårørende av dem som ble drept, og la ned blomster ved et minnesmerke utenfor supermarkedet, som har vært stengt siden angrepet.

Garland stanset føderale henrettelser i fjor, men han utelukket ikke dødsstraff for Gendron. Onsdag sa an at «familiene og de overlevende vil bli konsultert» når justisdepartementet vurderer spørsmålet.