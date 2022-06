Gaten foran Saudi-Arabias ambassade i Washington er blitt til Khashoggi-gaten

Myndighetene i den amerikansken hovedstaden byttet onsdag ut gateskiltene foran ambassaden. Samtidig holdt aktivister en seremoni der de lovet at de aldri vil glamme Khashoggi, som ble drept av saudiarabiske agenter inne på landets konsulat i Istanbul i 2018.

Khashoggi var selv fra Saudi-Arabia, men var bosatt i USA, der han blant annet skrev for The Washington Post.

I en amerikansk etterretningsrapport blir Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman pekt ut som mannen bak drapet. Tidligere har president Joe Biden nektet å ha noen som helst kontakt med ham og lovet å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat som følge av menneskerettsbrudd.

Biden drar til Riyadh

Nylig ble det imidlertid klart at Biden planlegger å reise til Saudi-Arabia i juli, der han også skal møte kronprinsen. Det har vakt sterke reaksjoner.

Byrådet stemte enstemmig for å gi et nytt navn til gaten, som tidligere het New Hampshire Avenue.

Ifølge Phil Mendelson, som er byrådsleder i District of Columbia, vil gaten være en konstant påminnelse og et minnesmerke for Khashoggi.

Sarah Leah Whitson, som leder Democracy for the Arab World Now, en menneskerettsgruppe som i sin tid ble grunnlagt av Khashoggi, fordømmer det hun mener er Bidens «skamløse kapitulering».

– Konstant påminnelse

– Vi vil minne folkene som gjemmer seg bak lukkede dører, om at dette er Jamal Khashoggi Way, vi skal minne dem om det hver eneste dag, hver eneste time, hvert eneste minutt, sa hun i en appell foran ambassaden onsdag.

– Vi vil holde dem ansvarlig for drapet på vår venn, på en modig saudisk mann, Jamal Khashoggi, som våget å utfordre tyranniet til Mohammed bin Salman, sa hun videre.

Fredsprisvinner Tawakul Karman fra Jemen deltok også i seremonien. Hun anklaget Biden for å ha gitt slipp på sitt engasjement for menneskerettigheter rundt omkring i verden.

Nemtsov-plassen

Også andre gater i Washington har fått nye navn for å hedre reformvennlige personer som er blitt drept som følge av sine politiske meninger.

Russlands ambassade ligger nå på Boris Nemtsov Plaza, oppkalt etter den russiske politikeren som ble skutt og drept i Moskva i 2015.

Et forsøk på å kalle opp plassen utenfor Kinas ambassade etter fredsprisvinneren Liu Xiaobo, som døde i fengsel, mislyktes etter kraftige reaksjoner fra Beijing.