Boris Johnsons etikkrådgiver går av

Geidt går av etter at han sa at det er legitimt å stille spørsmål ved om Johnson har begått regelbrudd i forbindelse med partygate.

Han har ikke oppgitt noen grunn, men i en uttalelse skriver han at «det er det riktige å gjøre», ifølge BBC. Avgangen blir kjent dagen etter at Geidt snakket om at han var frustrert som følge av statsministerens handlinger.

Johnson har selv avvist at han har begått regelbrudd, men han har samtidig måttet betale en bot ettersom han deltok på fester med de ansatte i statsministerboligen under coronanedstengingen.

En talsperson for regjeringen sier at avgangen er overraskende, men vedkommende takker Geidt for innsatsen og sier at en ny rådgiver skal utnevnes så fort som mulig.

En ikke navngitt kilde sier til BBC at avgangen er helt uventet og et mysterium for statsministeren.

Geidts forgjenger, Alex Allan, gikk av i 2020 etter at Johnson overkjørte ham i forbindelse med en rapport der innenriksminister Priti Patel ble anklaget for mobbing.