Etter at Russland invaderte Ukraina, har Kina balansert det nære forholdet til Russland med frykt for å bli rammet av sanksjoner hvis støtten blir for tydelig.

Onsdag snakket de to presidentene på telefon.

– Kina vil fortsette å støtte Russland i saker som handler om kjerneinteresser og viktige bekymringer som suverenitet og sikkerhet, skal Xi ha sagt, ifølge statlige kinesiske medier.

Kort tid senere sa Kreml i en uttalelse at Xi og Putin er blitt enige om å øke samarbeidet innen energi, økonomi, industri, transport og andre felter som følge av Vestens sanksjoner mot Russland.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina